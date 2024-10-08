Beyoğlu Belediyesi, Cinsel Saldırı Davasına Müdahil Oluyor

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(İSTANBUL) Beyoğlu Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Beyoğlu'nda bir kadına cinsel saldırı girişiminde bulunarak şiddet uygulayan iki şüphelinin yargılanacağı davaya müdahil olmak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verdi.

Beyoğlu'nda bir kadını duvara sıkıştırarak cinsel saldırı girişiminde bulunan ve yere yatırarak şiddet uygulayan iki erkek şüpheli gözaltına alındıktan kısa bir süre sonra serbest bırakılmış ve kamuoyundan gelen tepki üzerine tekrar gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Beyoğlu Belediyesi, daha önce de "cinsel saldırı", "kasten yaralama", "gasp", "mukavemet" ve "otomobilden hırsızlık" gibi çeşitli suçlara karıştıkları öğrenilen şüphelilerin yargılanacağı davaya müdahil olmak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe verdi. Dilekçede "suçtan zarar gören" sıfatıyla dosyaya müdahale talebinin kabul edilmesi, şüpheliler hakkında kamu davası açılması, şüphelilerin tutuklu yargılanmasını ve yapılacak yargılama sonrasında nitelikli cinsel istismar suçundan ve kasten yaralama suçundan dolayı kanunda belirtilen üst sınırdan cezalandırılması talep edildi.

"Kadına yönelik cinsel ve fiziki şiddet konusunda kadınların yanındayız"

Dilekçede, "Ülkemizin en önemli ticaret noktalarından ve turizm merkezi olan ve İstiklal Caddesi'ne kesişen ve en önemli eğlence noktalarından olan Balo Sokak üzerinde 24.09.2024 tarihinde saat 04.15 sularında dosyadaki şüpheliler tarafından, yolda tek başına yürüyen kadın vatandaşımıza cinsel saldırıda bulunmuştur. Olay yaşandıktan bu saldırı olayını kamuoyundan öğrenmiş bulunmaktayız. Vicdanımızı derinden sarsan ve ülkemizin derin yaralarından olan kadına cinsel ve fiziki şiddet konusunda her zaman kadınların yanındayız. Belediyemizin görevleri arasında yer alan sosyal hizmetler kapsamında saldırıya uğrayan müştekinin yanında olmak kanuni sorumluluk dışında vicdani görevimizdir. Kadınlara uygulanan şiddetin karşısında en etkin bir şekilde mücadele etmek ve suçluların en ağır cezaların alması için mücadele etmekteyiz. İstenmeyen bu tür olayların sıfıra inmesi için Belediyemiz kadınların ve çocukların yanında olmaktadır. Belde sakinlerinin müşterek ihtiyacı kadın ve çocuklarımıza uygulanan şiddet ve cinsel saldırıların bitmesi yönündedir. Belediyemiz belde sakinlerinin müşterek ihtiyaçları kapsamında huzurdaki dosyada müdahil olma zarureti hasıl olmuştur" ifadelerine yer verildi.