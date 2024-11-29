Beyoğlu Belediyesi'nden Yeni Doğan Bebeklere Destek Paketi - Son Dakika
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Beyoğlu Belediyesi'nden Yeni Doğan Bebeklere Destek Paketi

Beyoğlu Belediyesi\'nden Yeni Doğan Bebeklere Destek Paketi

Beyoğlu Belediyesi, ekonomik krizin zorluğu içinde yeni doğan bebeklerin ailelerine destek olmak için 'Yenidoğan Destek Paketi' projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında, ailelerin bebeklerinin ilk yılındaki ihtiyaçlarına yönelik paketler hazırlanarak evlerine teslim ediliyor.

29.11.2024 12:55  Güncelleme: 12:56
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(İSTANBUL) Beyoğlu Belediyesi, "Yenidoğan Destek Paketi" projesi ile yeni doğan bebeklerin ailelerine destek oluyor. Kız ve erkek çocuklar için özel olarak hazırlanan paketler ile ailelerin, bebeklerinin ilk yılındaki ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olunuyor.

Ekonomik krizin yaşandığı bu zor günlerde toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefleyen Beyoğlu Belediyesi, hayata geçirdiği "Yenidoğan Destek Paketi" projesi ile yeni doğan bebeklerin ailelerine destek oluyor. Proje kapsamında ilçede yeni doğan kız ve erkek bebekler için özel olarak hazırlanan paketlerde nevresim takımı, battaniye, çocuk bezi gibi temel ürünlerden kıyafetlere kadar pek çok eşya bulunuyor.  "Beyoğlu Senin, Evine Hoş geldin" sloganıyla yürütülen bu anlamlı proje ile bebek bakımı sürecinde özellikle ilk yılındaki ihtiyaçlara yönelik birçok temel ürün sağlanarak ailelerin yükü bir nebze de olsa hafifletilmiş oluyor.

"Belediye ekipleri Yenidoğan Destek Paketi'ni ailelerin evlerine teslim ediyor"

Beyoğlu ilçesi sınırları içerisinde ikamet eden ailelere sunulan "Yenidoğan Destek Paketi"nden faydalanmak isteyen aileler, bebeklerinin bir yaşını doldurmamış olması şartıyla başvurularını 444 0 160 numaralı telefondan ya da doğrudan Beyoğlu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne giderek yaptırabiliyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından "Yenidoğan Destek Paketi" belediye ekipleri tarafından ailelerin adresine kadar götürülerek teslim ediliyor.

Başkan İnan Güney: "Her zaman ailelerimizin yanındayız"

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışıyla ailelere destek olmayı amaçladıklarını belirterek, "Özellikle ekonomik zorlukların yaşandığı bu dönemde ailelerimiz, yeni doğan bebeklerinin bakımı sürecinde kimi zaman zorlanabiliyor. Belediye olarak ailelerimizin yeni doğan bebeklerinin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak ve yüklerini bir nebze olsun hafifletmek için 'Yenidoğan Destek Paketi' projesini geliştirdik. Bu özel süreçte ailelerimizin yanında olmaya, onlara destek olmaya devam edeceğiz. Yeni doğan her bir bebeğimiz hem Beyoğlu hem de ülkemiz için bir umut kaynağıdır" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beyoğlu Belediyesi'nden Yeni Doğan Bebeklere Destek Paketi - Son Dakika

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