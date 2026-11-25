Haber: Berfin BAYSAN/Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) - 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında kadınlar, Taksim Tünel'de bir araya geldi. Kaymakamlık kararıyla başlangıçta engellenen yürüyüş nedeniyle bölgede yoğun güvenlik önlemleri alınırken, kadınlar slogan ve marşlar eşliğinde bekleyişlerini sürdürdü. Yürüyüş engelinin kaldırılmasının ardından kadınlar, saat 20.00 sıralarında Tünel'den yürüyüşe geçti.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla çok sayıda kadın, Tünel Meydanı'nda toplandı. Kadınların gerçekleştirmek istediği yürüyüş, Beyoğlu Kaymakamlığı kararıyla başlangıçta engellendi. Kararın ardından Taksim ve çevresinde güvenlik önlemleri olağanüstü artırılarak bölge ablukaya alındı.

Tünel Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, yürüyüşün engellenmesine rağmen alandan ayrılmayarak sloganlar attı ve marşlar söyledi. Eylemde kadınlar, "Hayatlarımıza kasteden erkek-devlet şiddetine karşı isyandayız" yazılı pankart açtı.

YÜRÜYÜŞ ENGELİ KALDIRILDI

Kadınların bir süre slogan ve marşlarla sürdürdüğü bekleyişin ardından yürüyüşe yönelik engel kaldırıldı. Saat 20.00 sıralarında harekete geçen kadınlar, Tünel Meydanı'ndan İstiklal Caddesi yönünde yürüyüş gerçekleştirdi.

25 Kasım kapsamında düzenlenen eylemde kadınlar, kadına yönelik şiddete karşı mücadele ve dayanışma mesajları verdi.