Beyoğlu Kaymakamlığı ve Belediyesi Taşınma Krizi Yaşıyor

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İSTANBUL, BEYOĞLU Kaymakamlığı, Beyoğlu Belediyesi'ne ait bazı birimlerin kaymakamlık binasından taşınmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 'Beyoğlu Belediyesi'nin ilgili birimlerinin tahliyesi, kendi hizmet binalarına taşıma hususunda gösterdiği özensiz tavır nedeniyle Beyoğlu Kaymakamlığı'nın ilgili birimleri tarafından gerçekleştirilmiştir' denildi.

Beyoğlu Belediyesi'nin Beyoğlu Kaymakamlığı'na ait bazı birimlerin taşınması ile ilgili sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada 'Çeşitli sosyal medya mecralarında yer alan ve "Beyoğlu Kaymakamlığı, Belediye birimlerini tahliye ediyor." Başlığıyla paylaşılan içerik ve görüntüler, konuyu manipüle etme amacı taşımakta ve gerçeği yansıtmamaktadır. Beyoğlu Belediyesi'nin bazı birimleri, 2023 yılı başı itibariyle, herhangi bir tahsis kararı olmaksızın, idari birimlerin talebi ve varılan mutabakatla Beyoğlu Kaymakamlığı Hükümet Konağı'na geçici olarak taşınmıştır. Birimlerin, Beyoğlu Belediyesi'nin devam eden bina inşaatlarının tamamlanmasıyla yeniden Beyoğlu Belediyesi hizmet binalarına taşınması hususunda mutabakata varılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın devamında "Beyoğlu Belediyesi'nin bahse konu olan binalarındaki inşaat çalışmaları Temmuz 2024 itibariyle tamamlanmış ve Beyoğlu Kaymakamlığı Hükümet Konağı'ndaki Beyoğlu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, çalışmaları tamamlanan Beyoğlu Belediyesi'ne ait binaya taşınmıştır. Ancak Hükümet Konağı'nı kullanan diğer birimler, Belediye'nin ilgili birimleriyle defaatle iletişime geçilmesine ve gerekli uyarıların yapılmasına rağmen taşınmamıştır. Beyoğlu Belediyesi'nin ilgili birimlerinin kendi hizmet binalarına taşıması talebinin sebebi; Beyoğlu Tarım İlçe Müdürlüğü ile Beyoğlu Müftülüğü'nün binalarında yapılan deprem incelemesinde binaların acilen boşaltılması gerekecek seviyede depreme karşı riskli çıkmasıdır. Konuya ilişkin gerekçeler, ilgili birim yetkililerine birçok kez iletilmişken ve bunun ardından bazı birimlerin taşınması Beyoğlu Belediyesi tarafından sağlanmışken, diğer birimlerin ısrarla tahliye edilmemesi ve olayın medya ve dijital mecralara taşınması, en hafif tabirle iyi niyetle bağdaşmamaktadır. Beyoğlu Belediyesi'nin ilgili birimlerinin tahliyesi, kendi hizmet binalarına taşıma hususunda gösterdiği Özensiz tavır nedeniyle Beyoğlu Kaymakamlığı'nın ilgili birimleri tarafından gerçekleştirilmiştir' denildi.

BEYOĞLU BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Beyoğlu Belediyesi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Değerli Beyoğlulular, Şu anda Belediyemizin yöneticilerinin bir kısmının kaymakamlık binası içinde bulunan belediye birimlerimize girişi engellenmektedir. İlgililer hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunulacaktır. Kamu hizmetlerini ve kamu görevlilerini engellemenin yasal olmadığını hatırlatırız" ifadeleri yer aldı. Belediye ekiplerinin kaymakamlık binasında olan birimlerinin malzemeleri depolandı. Ekipler çalışmalarına bina dışında devam ediyor.