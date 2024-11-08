Beyoğlu Meclisi'nde Tartışma: AK Parti Salonu Terk Etti

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Beyoğlu Belediyesi Meclis Toplantısı'nda, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'e destek için CHP'li bazı üyelerin masalara vurmasıyla başlayan tartışmanın ardından AK Parti Grubu salonu terk etti.

Meclisin kasım ayı toplantısının ikinci oturumu, Belediye Başkanı İnan Güney'in başkanlığında belediye binasında yapıldı.

Toplantıda, CHP'li bazı meclis üyeleri önündeki masalara vurup, "Kayyuma hayır, kayyum değil sandık gelsin" yazılı dövizler açtı.

AK Parti Grup Başkan Vekili Sezayi Çimen, bu duruma tepki göstererek, "Meclis salonu gösteri yeri değildir. Meclisin doğal ortamını bozuyorsunuz. Yargı kararıyla terör suçu sebebiyle tutuklanmış bir belediye başkanını savunmanızı kabul etmiyoruz. Terörün mü, devletin mi yanında olacaksınız? DEM'in mi yoksa Atatürk ilke ve inkılaplarının yanında mı olacaksınız?" diye konuştu.

Bir süre daha devam eden tartışmanın ardından AK Parti Grubu salonunu terk etti.

Belediye Başkanı Güney, döviz açan CHP'li üyeleri, "İndirelim arkadaşlar" şeklinde uyarıp, toplantıyı bitirdi.