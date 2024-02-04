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Beyoğlu'nda 1 kişiyi vurarak kaçtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda 1 kişiyi vurarak kaçtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Beyoğlu\'nda 1 kişiyi vurarak kaçtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3\'ü tutuklandı

Beyoğlu'nda çıkan kavgada silahla yaralanan bir kişinin ardından polis tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 5 şüpheli Bolu'da yakalandı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada olayda kullanılan silahlar ele geçirildi. Tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

04.02.2024 14:57
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Beyoğlu'nda 1 kişiyi vurarak kaçtıkları iddiasıyla Bolu'da gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 31 Ocak'ta Hacı Ahmet Mahallesi'nde çıkan kavgada, E.Y'nin silahla yaralanması üzerine çalışma başlatan polis, olaya karışan şüphelilerin kimliğini belirledi.

Şüphelilerin 2 araçla olay yerinden uzaklaştığını tespit eden ekipler, yaptıkları çalışmada F.K, İ.Ç, H.A, F.S. ve K.B'yi Bolu'da yakaladı.

Zanlıların araçlarında yapılan aramada, olayda kullandıkları belirlenen 1 pompalı tüfek, 1 tabanca, çok sayıda fişek ele geçirildi.

Poliste daha önce benzer suçlardan kaydı bulunan şüphelilerden F.K, F.S, ve K.B, sevk edildikleri adliyede tutuklanırken, diğer iki zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, kavga sırasında silahla vurulan E.Y'nin aracın kapısını açarak yere düşmesi ve şüphelilerin içinde bulunduğu 2 aracın olay yerinden uzaklaşması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda 1 kişiyi vurarak kaçtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda 1 kişiyi vurarak kaçtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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