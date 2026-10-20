Beyoğlu'nda 5 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı, sürücü 2.24 promil alkollü çıktı

Doğan Can CESUR/ İSTANBUL – BEYOĞLU'nda şerit değiştiren otomobilin taksiye çarpması sonucu 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 sürücü ve 1 yolcu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Cihan U.'nun 2.24 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 10 Ekim Cumartesi günü saat 02.10 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çağlayan istikametinde sağ şeritte ilerleyen Cihan U. yönetimindeki 14 ACN 411 plakalı otomobil, sürücüsünün sol şeride geçmek istediği sırada orta şeritte ilerleyen Muhammet Sami D. yönetimindeki 34 TJE 52 plakalı taksiye sağ arka kısmından çarptı.

PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTILAR

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, park halindeki 34 UD 8293 plakalı kamyonete, kamyonet ise önünde park halinde bulunan 34 EAT 53 plakalı otomobile çarptı. Kazada savrulan taksi ise yine park halindeki 34 HB 3940 plakalı araca çarparak durabildi. Toplam 5 aracın karıştığı kazada sürücüler Cihan U. ve Muhammet Sami D. ile yolcu Haydar Y. yaralandı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ 2.24 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından taksi sürücüsü Muhammet Sami D., Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne; otomobil sürücüsü Cihan U. ile yolcu Haydar Y., Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde Cihan U.'nun 2.24 promil alkollü olduğu belirlendi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza nedeniyle yolun 2 şeridi trafiğe kapanırken ulaşım tek şeritten sağlandı. Diğer yandan kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.