Beyoğlu\'nda alacak verecek meselesi yüzünden adam silahla vuruldu

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, BEYOĞLU'nda aralarında alacak verecek meselesi bulunan bir grup, arabalarına aldıkları Erhan Y.'yi silahla vurarak otomobilden attı. Kaçan şüpheliler Bolu'da yakalanarak gözaltına alındı. Otomobilde vurulan Erhan Y.'nin yola atıldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi'nde geçtiğimiz Çarşamba günü saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.S. kendisine borcu olan Erhan Y.'den alacağını istedi. Erhan Y.'nin borcunu ödememesi üzerine F.S. 4 arkadaşını da yanına alarak Erhan Y.'yi otomobile bindirdi. Bir süre konuşan taraflar arasında tartışma çıktı. F.S. ve 4 arkadaşı, Erhan Y.'yi ayağından ve omzundan yaralayarak araçtan yola attı. Erhan Y.'nin otomobilden yola atıldığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Erhan Y.'nin giden otomobilden yola atıldığı anlar görülüyor. Şüpheliler olay yerinden uzaklaşırken Erhan Y. ise yaralı halde çevreden yardım istiyor.
YARALI HALDE YOLDA BULUNDU
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri Erhan Y.'yi yolda yaralı halde buldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Erhan Y.yi, ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin kaçtığı 2 aracı tespit etti. Tespit edilen araçlar Bolu'da durduruldu; F.K., İ.Ç., H.A., F.S. ve K.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin Erhan Y. ile aralarında alacak verecek meselesi olduğu ve bu nedenle ateş açtıkları tespit edildi.
BOLU'DA YAKALANDILAR
Şüphelilerin araçlarındaki aramalarda, olayda kullandıkları tespit edilen 1 adet pompalı tüfek, 1 adet tabanca, çok sayıda fişek, çok sayıda pompalı tüfek kartuşu ve üzerinde geçersiz ibaresi bulunan 50 adet 200 Euro, 256 adet 50 Euro, 100 adet 100 Dolar ve 14 bin 500 lira para ele geçirildi. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan 5 şüpheli "Kasten öldürmeye teşebbüs" ten adli makamlara sevk edildi. F.K, F.S.,K.B tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İ.Ç ve H.A adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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Son Dakika › Güncel › Beyoğlu'nda alacak verecek meselesi yüzünden adam silahla vuruldu - Son Dakika
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