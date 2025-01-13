Kaza, İstiklal Caddesi'nde saat 07.10 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde hızla ilerleyen otomobil sürücüsü aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Demir direğe çarpan sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kaza sırasında otomobilde ve bir iş yerinde maddi hasar meydana geldi. O sırada caddede kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, hızla gelen otomobilin demir direğe çarpması ve direğin devrildiği anlar görülüyor. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından otomobil olay yerinden kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Beyoğlu'nda Araç Demir Direğe Çarptı, Olay Kamerada - Son Dakika
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