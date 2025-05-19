Beyoğlu'nda Atatürk Portresi Suluboya ile Canlandırıldı

(İSTANBUL) – Beyoğlu Belediyesi'nin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Şişhane Meydanı'nda düzenlediği workshop etkinliğinde ressam Burhan Özer, suluboya tekniğiyle Atatürk'ün portresini canlı olarak çizdi.

Beyoğlu Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Şişhane Meydanı'nda düzenlediği workshop etkinliğiyle sanatseverleri bir araya getirdi.

Etkinlikte ressam Burhan Özer, suluboya tekniğiyle Atatürk'ün portresini canlı olarak yaklaşık iki saatte çizdi. Özer'in çalışması, izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Etkinliği eşi Ayşen Güney ve kızlarıyla birlikte takip eden Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de sanatçıyı tebrik etti.

Workshop etkinliğinin ardından sanatçı Burhan Özer'in "Duyguydu Renk Oldu" adlı suluboya resim sergisi de sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Beyoğlu Belediyesi 6'ncı Daire Sanat Galerisi'nde açılan sergide Atatürk ile İstiklal Caddesi, Galata Kulesi, Kız Kulesi, tramvaylar ve tekneler gibi İstanbul temalı 49 eser yer alıyor.

Sergi, 30 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.