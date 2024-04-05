İstanbul Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangını Türkiye'yi derinden etkilerken, bu kez Beyoğlu'nda korkutan bir yangın meydana geldi.
Talatdere Büyük Kırlangıç Sokak'ta bulunan bitişik 2 binada yangın çıktı. Binalarda gökyüzüne alevler yükselirken, vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Bölgeden servis edilen görüntüler büyük panik yaratırken, itfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonrasında yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Beyoğlu'nda korkutan yangın! Bitişik iki binadan alevler yükseldi - Son Dakika
Kdz. Ereğli'de itfaiye ekipleri, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde ilçedeki özel kurumlarda eğitim gören özel bireyleri ağırladı. Özel çocuklar, bir de yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirdi. İtfaiye Müdürlüğü, özel bireyleri itfaiyeci olarak ağırlayarak, çalışmaları hakkında sunum yaptı ve yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Günün sonunda ise özel itfaiyecilere mantı ikramında bulunuldu.
AK Parti'den Rize'nin Çamlıhemşin Belediye Başkanı seçilen Ömer Altun, görevi AK Partili Osman Haşimoğlu'dan devraldı. Altun, belediye binasında düzenlenen törende, emeklerinden dolayı Osman Haşimoğlu'na teşekkür etti.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü bağlı trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 2024 yılı Mart ayında 51 bin 496 araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda 619 araç trafikten men edilirken, 43 sürücünün ehliyetine el konuldu. Ayrıca Mart ayında 319 trafik kazası meydana geldi ve bu kazalarda 197 kişi yaralandı.
CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in 32 yaşındaki oğlu Hüseyin Keskin hayatını kaybetti. Taziyeler, Kayseri Hacı Bektaş-ı Veli Cem Evi'nde kabul edildi. Cem Evi'ne gelen Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da Feyzullah Keskin'e taziye ziyaretinde bulundu. Hüseyin Keskin'in cenazesi yarın öğlen Cem Evi'nde düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.
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