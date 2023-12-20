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Beyoğlu'nda boş binada bir erkeğe ait ceset bulundu - Son Dakika
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Beyoğlu'nda boş binada bir erkeğe ait ceset bulundu

Beyoğlu'nda bulunan 5 katlı boş bir binanın giriş katında bir erkeğe ait ceset bulundu. Polis ekipleri olay yerine çağrılan itfaiye ekibiyle birlikte binaya girdi ve cesedi tespit etti. Cesedin kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu tarafından belirlenecek.

Beyoğlu\'nda boş binada bir erkeğe ait ceset bulundu
20.12.2023 - 13:38,
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Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, BEYOĞLU'nda 5 katlı boş binanın giriş katında bir erkeğe ait cesedi bulundu.

Olay, Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi Sarayarkası Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın giriş katında ceset olduğu ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Etrafı saclarla çevrili boş binaya giremeyen ekipler olay yerine itfaiye ekibi çağırdı. İtfaiye ekipleri de dar sokak ve yanlış park eden otomobil nedeniyle olay yerine gelemedi. Seyyar merdiven yardımıyla binaya giren polis ekipleri içeride bir erkeğe ait ceset ile karşılaştı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından 5-10 günlük olduğu değerlendirilen erkek cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Binadan çıkan iki kişi ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda boş binada bir erkeğe ait ceset bulundu - Son Dakika
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