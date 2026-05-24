Beyoğlu'nda Cep Telefonu Hırsızlığı: Kadın Tutuklandı

İstanbul Beyoğlu'nda, bir işletmede masanın üzerinden cep telefonu çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadın şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince, 22 Mart'ta ilçedeki bir işletmeden cep telefonu çalınmasına ilişkin çalışma başlatıldı.
Polis ekipleri, E.O'nun masanın üstünde duran cep telefonunu işletmenin ambiyansından faydalanıp el çabukluğuyla aldığını belirledi.
İşletmenin güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu olayın ardından hızla kaçan kadın şüphelinin F.A.S. (42) olduğu saptandı.
Kağıthane'de bir sokakta yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli F.A.S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Hırsızlık, işletmenin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.
