Beyoğlu'nda Engelli Şüpheli Silah Çekti - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Engelli Şüpheli Silah Çekti

Beyoğlu\'nda Engelli Şüpheli Silah Çekti

Engelli bir kişi markette çalışana silah çekti. Şüpheli tutuklandı, 12 suç kaydı olduğu belirlendi.

14.11.2024 10:25
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BEYOĞLU'nda engelli bir kişi, elektrikli motosikletiyle geldiği market önünde kendisiyle ilgilenmediğini öne sürdüğü çalışana silah çekti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin poliste 12 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Olay, 19 Ekim Cumartesi günü saat 10.15 sıralarında Piripaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde alışveriş yapmak için evinden çıkan engelli bir kişi, elektrikli motosikletiyle marketin önüne geldi. Market çalışanını dışarı çağıran şüpheli 'Müşteriyle ilgileniyorum' cevabını alınca çılgına döndü. Hakaretler yağdırmaya başlayan şüpheliyi market önünde bulunan başka bir kişi sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada bağırmaya devam eden engelli şüpheli belinden çıkardığı silahı market çalışanına doğrulttu. Tehditler savuran şüpheli 'O yaptığınız terbiyesizliği ikinize de soracağım' diyerek marketin önünden ayrıldı. Yaşananlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayın ardından çalışanın şikayeti üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, engelli şüphelinin N.A. olduğunu tespit etti. Şüpheli N.A. evinin önünde olayda kullandığı silahla yakalandı.

ENGELLİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanan N.A. sevk edildiği mahkemede 'Silahlı tehdit' ve 'Ateşli silahlar kanuna muhalefet' suçlarından tutuklandı. Şüphelinin sorgulamasında çeşitli suçlardan poliste 12 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Beyoğlu, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda Engelli Şüpheli Silah Çekti - Son Dakika

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