Beyoğlu\'nda Freni Tutmayan Kamyonet Marketin Tentesine Çarptı

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Doğan Can CESUR/ -BEYOĞLU'nda yokuştan indiği sırada frenleri tutmadığı iddia edilen kamyonet, marketin tentesine ve duvara çarparak durabildi. Kaza anı kameraya yansırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza sırasında markette bulunan Zeki Karaoğlu olay sonrası yaşananları telefonuyla kaydederek 'Bana geçmiş olsun' dedi. Markette yaklaşık 60 bin liralık maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Olay, 21 Aralık Perşembe günü saat 11.20 sıralarında Kadımehmetefendi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 06 DY 1709 plakalı kamyonetin sürücüsü yokuştan inmeye başladı.Sürücünün bir anlık dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, sokakta bulunan marketin önce tentesine ardından da duvarına çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, markette yaklaşık 60 bin liralık maddi hasar oluştu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

'TAMAMEN DİKKATSİZLİK'

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. İnceleme yapan polis ekipleri, kazayla ilgili tutanak tuttu. Market sahibi Savaş Peçe, "Dükkanda duran diğer ortağım beni aradı. Kamyonet çarpmış geldiğimde de zaten öyleydi. Allahtan kimse yoktu orada da can kaybı olmadı şoförün dikkatsizliğiydi. Fren tutmaması değil, tamamen dikkatsizlik. Yandakiyle konuşurken ya da telefonla bir iş yaparken oraya girdi. Kepenk zarar gördü yaklaşık 60-65 bin liralık zarar var. Ekipler geldi yardımcı oldular ve tutanak tuttular" dedi.

'BANA GEÇMİŞ OLSUN'

Diğer yandan kaza sırasında markette olduğu öğrenilen Zeki Karaoğlu kaza sonrası yaşananları cep telefonuyla kayda aldı. Cep telefonu kaydında Karaoğlu'nun kaza sonrası yaşananları görüntüledikten sonra, "Bana geçmiş olsun" dediği anlar görülüyor. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.