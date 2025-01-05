Beyoğlu'nda Freni Tutmayan Kamyonet Marketin Tentesine Çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beyoğlu'nda Freni Tutmayan Kamyonet Marketin Tentesine Çarptı

Beyoğlu\'nda Freni Tutmayan Kamyonet Marketin Tentesine Çarptı

Beyoğlu'nda yokuştan inmeye çalışan kamyonet, frenlerinin tutmaması nedeniyle marketin tentesine ve duvarına çarparak durabildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar 60 bin lira olarak kaydedildi.

05.01.2025 11:00  Güncelleme: 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğan Can CESUR/ -BEYOĞLU'nda yokuştan indiği sırada frenleri tutmadığı iddia edilen kamyonet, marketin tentesine ve duvara çarparak durabildi. Kaza anı kameraya yansırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza sırasında markette bulunan Zeki Karaoğlu olay sonrası yaşananları telefonuyla kaydederek 'Bana geçmiş olsun' dedi. Markette yaklaşık 60 bin liralık maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Olay, 21 Aralık Perşembe günü saat 11.20 sıralarında Kadımehmetefendi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 06 DY 1709 plakalı kamyonetin sürücüsü yokuştan inmeye başladı.Sürücünün bir anlık dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, sokakta bulunan marketin önce tentesine ardından da duvarına çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, markette yaklaşık 60 bin liralık maddi hasar oluştu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

'TAMAMEN DİKKATSİZLİK'

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. İnceleme yapan polis ekipleri, kazayla ilgili tutanak tuttu. Market sahibi Savaş Peçe, "Dükkanda duran diğer ortağım beni aradı. Kamyonet çarpmış geldiğimde de zaten öyleydi. Allahtan kimse yoktu orada da can kaybı olmadı şoförün dikkatsizliğiydi. Fren tutmaması değil, tamamen dikkatsizlik. Yandakiyle konuşurken ya da telefonla bir iş yaparken oraya girdi. Kepenk zarar gördü yaklaşık 60-65 bin liralık zarar var. Ekipler geldi yardımcı oldular ve tutanak tuttular" dedi.

'BANA GEÇMİŞ OLSUN'

Diğer yandan kaza sırasında markette olduğu öğrenilen Zeki Karaoğlu kaza sonrası yaşananları cep telefonuyla kayda aldı. Cep telefonu kaydında Karaoğlu'nun kaza sonrası yaşananları görüntüledikten sonra, "Bana geçmiş olsun" dediği anlar görülüyor. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Beyoğlu, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda Freni Tutmayan Kamyonet Marketin Tentesine Çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:35 Bakan Tunç’tan Narin davası açıklaması: Gerekçeli karar tüm tartışmaları bitirecek Bakan Tunç'tan Narin davası açıklaması: Gerekçeli karar tüm tartışmaları bitirecek
10:34 Asgari ücret sistemine göre en düşük emekli maaşı 15 bin TL’ye yükselecek Asgari ücret sistemine göre en düşük emekli maaşı 15 bin TL'ye yükselecek
09:46 Ferdi Tayfur’un cenaze namazına hırsızlar dadandı Ferdi Tayfur'un cenaze namazına hırsızlar dadandı
09:39 Kız çocuğu fotoğraf çekilirken korkulukların arasında göle düştü Kız çocuğu fotoğraf çekilirken korkulukların arasında göle düştü
08:42 Tugay Kerimoğlu: İlkay Gündoğan yüzde 90 Galatasaray’da Tugay Kerimoğlu: İlkay Gündoğan yüzde 90 Galatasaray'da
10:22 Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak
10:13 Demet Sağıroğlu’nun “Arnavut Kaldırımı“ klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı Demet Sağıroğlu'nun "Arnavut Kaldırımı" klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı
10:04 Ferdi Tayfur’un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde
10:02 Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek
09:54 Kıdem tazminatı tavanı değişti Kıdem tazminatı tavanı değişti
09:41 Acun Ilıcalı “Türk Bayrağı’na yasak koyuldu“ iddialarına son noktayı koydu Acun Ilıcalı "Türk Bayrağı'na yasak koyuldu" iddialarına son noktayı koydu
09:34 Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi
09:33 Türkiye bir rekora daha imza attı Türkiye bir rekora daha imza attı
09:26 Survivor’da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım Survivor'da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım
09:18 İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2025 12:21:00. #1.12#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda Freni Tutmayan Kamyonet Marketin Tentesine Çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.