Beyoğlu'nda Hırsızlığın Ardından Tutuklama

Beyoğlu'nda borcunu ödemediğini iddia ettiği esnafın iş yerinden POS cihazını çalan şüpheli tutuklandı.
Tomtom Mahallesi'ndeki iş yerine gelen şüpheli, çalışanın dalgınlığından faydalanarak POS cihazını çaldı. Güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlığı yapan kişinin A.H.M. (35) olduğu belirlendi.
İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan A.H.M'nin, alacağını tahsil edemediğini iddia ederek, hırsızlığı yaptığını söylediği öğrenildi.
Hakkında "açıktan hırsızlık" suçundan işlem yapılan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
