Beyoğlu\'nda Hırsızlık: Şüpheli Tutuklandı

BEYOĞLU'nda parkta bir kişinin düşürdüğü cep telefonunu fark eden şüpheli cep telefonunu alarak cebine koydu. Şüpheli önce kameraya daha sonra da polise yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K. tutuklandı.

Olay, Beyoğlu'nda 17 Şubat saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K parkta cep telefonunu düşürdü. Bir süre sonra adının H.K. (41) oldupu öğprenilen şüpheli yerdeki cep telefonunu önce ayağıyla itti ardından da cebine koyarak parktan uzaklaştı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğünce, çevrede yapılan araştırmada konuyla ilişkin güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Görüntülerden eşkali belirlenen şüpheli H.K İstiklal Caddesi'nde gözaltına alındı. Şüpheli polis merkezindeki işlemlerinin ardından 'Açıktan hırsızlık' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.