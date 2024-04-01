Beyoğlu'nda İETT otobüsü kaldırıma çıktı, 2 kişi yaralandı

Beyoğlu'nda İETT otobüsünün kaldırıma çıktığı kazada 2 kişi yaralandı.
F.Ç. idaresindeki 34 HO 1908 plakalı İETT otobüsü, Tersane Caddesi Karaköy mevkisinde kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı.
Otobüs burada 2 kişiye çarptı, ardından iş yerinin duvarına vurarak durabildi.
Yolcular kaza sonrası panikle otobüsten indi, çevredeki vatandaşlar yaralılara yardım etti.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, yaralı 2 kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Polis, otobüs şoförü F.Ç'yi ifadesini almak üzere emniyete götürdü.
İETT otobüsü, kaza yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Görüntülerde, otobüsün hızla gelip kaldırıma çıkması, 2 kişiye çarpması ve çevre sakinlerinin yardıma koşması yer alıyor.
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