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Beyoğlu'nda İETT otobüsü kaldırıma çıktı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda İETT otobüsü kaldırıma çıktı, 2 kişi yaralandı

F.Ç. idaresindeki İETT otobüsü, Tersane Caddesi Karaköy mevkisinde kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı. Otobüs, 2 kişiye çarptı ve iş yerinin duvarına vurarak durabildi. Yolcular panikle otobüsten indi, çevredeki vatandaşlar yaralılara yardım etti. Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

01.04.2024 18:51  Güncelleme: 19:01
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Beyoğlu'nda İETT otobüsünün kaldırıma çıktığı kazada 2 kişi yaralandı.

F.Ç. idaresindeki 34 HO 1908 plakalı İETT otobüsü, Tersane Caddesi Karaköy mevkisinde kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı.

Otobüs burada 2 kişiye çarptı, ardından iş yerinin duvarına vurarak durabildi.

Yolcular kaza sonrası panikle otobüsten indi, çevredeki vatandaşlar yaralılara yardım etti.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaralı 2 kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Polis, otobüs şoförü F.Ç'yi ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

İETT otobüsü, kaza yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Görüntülerde, otobüsün hızla gelip kaldırıma çıkması, 2 kişiye çarpması ve çevre sakinlerinin yardıma koşması yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda İETT otobüsü kaldırıma çıktı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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