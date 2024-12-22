Beyoğlu'nda İzinsiz Gösteri: 9 Tutuklama

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Beyoğlu'nda izinsiz gösteri yapmak isteyen ve polisin uyarılarına rağmen dağılmayan 2 ayrı gruptan gözaltına alınan 59 kişiden 9'u, terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün, Şişhane Meydanı'nda toplanan bir grup açıklama yapmak istedi.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, gruptakilere Beyoğlu Kaymakamlığının yasaklama kararını tebliğ ederek dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.

Ekipler, uyarılara rağmen dağılmamakta ısrar eden gruptan 38 kişiyi gözaltına alındı.

Aynı saatlerde, Beyoğlu Belediyesi önünde de benzer şekilde toplanan bir diğer gruptan 21 kişi de yasaklama kararına rağmen dağılmadıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 59 kişi emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 5'i hakkında, "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan adli kontrol kararı verildi.

Şüphelilerden 9'u ise "PKK/KCK-PYD/ YPG silahlı terör örgütü üyesi" suçundan aranma kaydı olan Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in resimlerinin bulunduğu dövizler taşıdıkları gerekçesiyle tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, 9 şüphelinin "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi.