Beyoğlu'nda İzinsiz Yürüyüşe Polis Müdahalesi

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Beyoğlu'nda izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti.

Karaköy'de toplanan bir grup, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Taksim Tünel'e doğru izinsiz yürümek istedi.

Polis ekiplerinin izin vermemesi üzerine gruptan bazı kişiler, güvenlik güçlerine sprey şeklinde gaz sıkarak, mürekkep fırlattı.

Bunun üzerine ekipler grup üyelerine dağılmaları yönünde uyarı yaptı.

Ekipler, uyarılara rağmen dağılmayan gruba müdahalede ederek, bazı kişileri gözaltına aldı.

Polisin müdahalesinin ardından grup dağıldı.

Öte yandan gruptan bazı kişilerin polis ekiplerine sprey şeklinde gaz sıktığı ve mürekkep fırlattığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.