Beyoğlu'nda Sahte İçki Denetimi: Kaçak Sigara ve Ruhsatsız İşletmelere Ceza - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Sahte İçki Denetimi: Kaçak Sigara ve Ruhsatsız İşletmelere Ceza

Beyoğlu\'nda Sahte İçki Denetimi: Kaçak Sigara ve Ruhsatsız İşletmelere Ceza

Beyoğlu'nda yapılan denetimlerde 46 tekel bayii kontrol edildi, 150 bandrolsüz sigara ve 39 elektronik sigara ele geçirildi. 7 mekan ruhsatsız faaliyet ve diğer ihlaller nedeniyle idari işlem uygulandı.

18.01.2025 11:48  Güncelleme: 11:52
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BEYOĞLU'nda ilçe genelinde sahte içki denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde, 46 tekel bayiinde çok sayıda kaçak sigara ele geçirilirken, 7 mekana ise idari işlem uygulandı.

İstanbul'da son günlerde artan sahte içki ölümleri sonrasında çalışmalarını hızlandıran Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Gıda, Tarım Müdürlüğü ekipleri, dün saat 14.00 sıralarında denetim gerçekleştirdi. İlçe genelinde yapılan denetimlerde, 46 tekel bayii kontrol edildi. 2 bayide, 150 bandrolsüz sigara, 100 sigara kiti ve 39 adet elektronik sigara ele geçirildi.

7 MEKANA İDARİ İŞLEM YAPILDI

İçkili mekanlarda dün saat 22.30 sıralarında yapılan denetimlerde ise 24 işletme kontrol edildi. Denetimlerde 1 işletme, ruhsatsız faaliyet göstermesinden dolayı mühürlendi ve işyeri sahibine 'mühür fekkinden' adli işlem başlatıldı. 3 işletmeye TADAB belgesi olmadan içki satması nedeniyle idari işlem yapıldı. İçkilere ise ilçe tarım ekipleri tarafından el konuldu. 2 işletmeye de canlı müzik yayın belgesi olmadan müzik yayını yaptığı için idari işlem yapıldı. 1 işletmeye ise mesul müdür belgesi olmadığı için idari işlem uygulandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda Sahte İçki Denetimi: Kaçak Sigara ve Ruhsatsız İşletmelere Ceza - Son Dakika

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