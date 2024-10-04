Beyoğlu'nda Sokak Ortasında Kadına Cinsel Tacizde Bulunan İki Kişi Tekrar Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beyoğlu'nda Sokak Ortasında Kadına Cinsel Tacizde Bulunan İki Kişi Tekrar Gözaltına Alındı

Geniş Video İzle

Beyoğlu'nda sokakta yürüyen kadının önü kesip cinsel tacizde bulunan iki kişi önce serbest bırakıldı, daha sonra tekrar gözaltına alındı.

04.10.2024 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)  - Beyoğlu'nda sokakta yürüyen kadının önü kesip cinsel tacizde bulunan iki kişi önce serbest bırakıldı, daha sonra tekrar gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 24 Eylül'de Şehit Muhtar Mahallesi'nde gece saatlerinde iki kişi sokakta yürüyen 25 yaşındaki İ.A.'yı takip etti. Bir süre sonra kadının üzerine yürüyen şüpheliler, duvara sıkıştırıp taciz etmeye başladı. Diğer kişi yaşananları izlerken, saldırgan ise kurtulmaya çalışan genç kızı yere yatırdı. Çığlık atan kadını kurtarmak için çevredekiler müdahale etti. Şüpheliler olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şikayetçi olmadı, şüpheliler serbest kaldı

İ.A'nın şüphelilerden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Semir T'nin "cinsel saldırı", "mukavemet", "uyuşturucu madde kullanmak", "gasp" suçlarından Ömer K.'nın ise "cinsel saldırı", "kasten yaralama", "mukavemet", "otodan hırsızlık" suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Tacizcilerin serbest bırakılmasına sosyal medyada tepki gelmesinin ardından iki şüpheli hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 24 Eylül 2024 tarihi saat 04.15 sıralarında Beyoğlu İlçesi Şehit Muhtar Mahallesinde meydana gelen cinsel saldırı olayı ile ilgili olarak; Sokak içerisinde yürüyen bir kadına cinsel saldırıda bulunan Ö.K. ve S.T. isimli şahıslar olay yerinde devriye gezen Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslar hakkında 'Cinsel Saldırı' suçundan adli işlem başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Beyoğlu\'nda Sokak Ortasında Kadına Cinsel Tacizde Bulunan İki Kişi Tekrar Gözaltına Alındı
Kaynak: ANKA

Güvenlik, İstanbul, Beyoğlu, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda Sokak Ortasında Kadına Cinsel Tacizde Bulunan İki Kişi Tekrar Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:52 Araştırma 39 ilde yapıldı Son seçim anketinde büyük sürprizler var Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var
14:30 Mazhar Alanson’un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti Mazhar Alanson'un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti
14:28 İstanbul’un göbeğinde genç kıza tecavüz etmeye kalkışan 2 şahıs yeniden gözaltında İstanbul'un göbeğinde genç kıza tecavüz etmeye kalkışan 2 şahıs yeniden gözaltında
11:49 İran dini lideri Hamaney: Gerekirse İsrail’i yine vuracağız İran dini lideri Hamaney: Gerekirse İsrail'i yine vuracağız
10:28 2019’da İmamoğlu ve Yıldırım’a rakip olan Muhammet Ali Canca babasını öldürüp annesini yaraladı 2019'da İmamoğlu ve Yıldırım'a rakip olan Muhammet Ali Canca babasını öldürüp annesini yaraladı
23:53 Korkunç görüntüler geliyor İsrail savaş uçakları Batı Şeria’yı vurdu Korkunç görüntüler geliyor! İsrail savaş uçakları Batı Şeria'yı vurdu
23:48 Beşiktaş, Eintracht Frankfurt’a sahasında 3-1 yenildi Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'a sahasında 3-1 yenildi
23:43 Fenerbahçe, Twente ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Fenerbahçe, Twente ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
23:02 Tekirdağ’da facianın eşiğinden dönüldü Tekirdağ'da facianın eşiğinden dönüldü
22:44 Okan Buruk’tan puan kaybı sonrası bomba itiraflar Okan Buruk'tan puan kaybı sonrası bomba itiraflar
22:17 Galatasaray’da büyük bir sorun patlak verdi Galatasaray'da büyük bir sorun patlak verdi
22:11 Tuzla’daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı Tuzla'daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 16:02:10. #1.13#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda Sokak Ortasında Kadına Cinsel Tacizde Bulunan İki Kişi Tekrar Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement