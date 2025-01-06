Beyoğlu\'nda uyuşturucu tutuklaması

Beyoğlu'nda, üzerinde ve evinde yapılan aramada toplam 30 kilograma yakın uyuşturucu madde bulunan zanlı tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Kamer Hatun Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan M.Ş.A'nın (53) üzerinde 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin Bostan Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada ise çeşitli türlerde 26 kilo 670 gram uyuşturucu madde, 2 hassas terazi, 1 paketleme makinesi bulundu.
"Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen M.Ş.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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