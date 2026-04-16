Beyoğlu\'nda Yangın: 2,5 Milyonluk Cip Zarar Gördü

BEYOĞLU'nda 2 gün önce sokağa park edilen otomobil alev alev yandı. Aracın ön kısmından yükselen alevler bu sırada park halinde bulunan ve yaklaşık 2,5 milyon lira değerinde olduğu öğrenilen cipe sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında otomobil kullanamaz hale gelirken, cipte ise hasar meydana geldi. Sahipleri araçlarda herhangi bir arıza bulunmadığını, kimseyle de husumetlerinin olmadığını söylerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, dün saat 06.10 sıralarında Piripaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz B.'ye (47) ait park halindeki otomobilin ön kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede aracın önünde park halinde bulunan Gökyiğit Hamza Ş.'ye (35) ait cipe sıçradı.

2,5 MİLYON LİRALIK CİP HASAR GÖRDÜ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahaleyle yangın söndürüldü. Olayda yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, ekipler tarafından araçlarda soğutma çalışması yapıldı. Yangında zarar gören cipin yaklaşık 2,5 milyon lira değerinde olduğu öğrenildi. Yangın nedeniyle her iki araçta da hasar meydana geldi.

YANAN ARAÇ 2 GÜN ÖNCE PARK EDİLMİŞ

Araç sahiplerinin ifadelerinde, yangının çıktığı aracın 2 gün önce park edildiğini, yangının sabaha karşı fark edildiğini söylediği öğrenildi. Araç sahiplerinin ifadelerinde herhangi bir husumetlerinin bulunmadığı ve araçlarda bilinen bir arıza olmadığını söylediği bilgisi de edinildi.Yangının ilk değerlendirmelere göre elektrik aksamından kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.