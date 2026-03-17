Beyoğlu'nda yangın: 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

17.03.2026 09:29
Beyoğlu'nda çıkan yangında bir bebek yaşamını yitirdi, 2 kişi kurtarıldı.

Beyoğlu'nda 2 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında 2 kişi kurtarılırken 2 yaşındaki bir bebek hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından bebek, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sururi Mehmet Efendi Mahallesi Ufak Köprü Sokak'ta bulunan 2 katlı bir binanın giriş katında saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri ve mahallenin yardımıyla evde bulunan biri kadın iki kişi yangından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Evde yapılan incelemede 2 yaşında bir bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından bebeğin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
