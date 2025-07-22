Beyoğlu\'nda Zincirleme Trafik Kazası

Beyoğlu'nda, İETT'ye bağlı 2 Özel Halk Otobüsü ile çöp kamyonunun da aralarında bulunduğu 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si hafif 5 kişi yaralandı.

Tarlabaşı Bulvarı'nda seyreden İETT'ye bağlı 2 Özel Halk Otobüsü, çöp kamyonu, 4 hafif ticari araç, 2 taksi ve otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Zincirleme trafik kazasında 2'si temizlik görevlisi 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ü ambulanslarla hastanelere sevk edilirken, ambulansa alınan 2 kişinin tedavisi ise ayakta yapıldı. Hastaneye kaldırılan temizlik görevlilerinden birinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Görgü tanığı Hüseyin Demirci, basın mensuplarına, hızlı gelen İETT otobüsünün çöp kamyonu ile onun arkasındaki 2 temizlik görevlisine çarptığını anlattı.

Otobüsün çöp kamyonunun ardından taksiler ile hafif ticari araçlara vurduğunu aktaran Demirci, çarpmanın etkisiyle diğer araçların da kazaya karıştığını söyledi.

Beyoğlu Kaymakamı Atakan Atasoy olay yerine gelerek, bölgede inceleme yaptı.

Öte yandan ekipler olay yerindeki araç kaldırma çalışmalarını tamamladı. Tarlabaşı Bulvarı'nda, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından kontrollü sağlanan trafik akışı normale döndü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazaya sebep olan Özel Halk Otobüsü şoförü F.A'yı (61) gözaltına aldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, İETT otobüsünün çarptığı hafif ticari aracı sürüklemesi, ardından da çevredekilerin olay yerine gidiş anları yer alıyor.

Başka bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde ise İETT otobüsünün ticari araca çarptıktan sonra bir taksiye vurduğu, taksinin de önünde seyreden hafif ticari araca çarptığı görülüyor. Hafif ticari aracın çarpmanın etkisiyle iki yolun ortasındaki demir bariyere çıkması, çevredeki yayaların da kaçışması görüntülerde yer alıyor.

İETT'den açıklama

İETT'den yapılan açıklamada Taksim- Ataköy hattında çalışan Özel Halk Otobüsü'nün kazaya karıştığı, kazadan sivil araçların etkilendiği kaydedildi.

Kazada yaralananların olduğu aktarılan açıklamada, "Özel Halk Otobüsü kazasıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT ve emniyet ekiplerince idari ve teknik inceleme derhal başlatılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT tarafından kazadan etkilenen vatandaşlarımızla yakinen ilgilenilmektedir." ifadelerine yer verildi.