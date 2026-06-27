İstanbul Valiliği, Beyoğlu'nda bir barın mevzuata aykırı uygulama ve işlemleri nedeniyle kapatıldığını bildirdi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği talimatıyla yaptırılan denetimlerde Beyoğlu İlçesi Cihangir Mahallesi'nde faaliyet gösteren 'TEK YÖN' adlı bar işletmesi, mevzuata aykırı uygulama ve işlemleri nedeniyle Beyoğlu kaymakamlığı tarafından kapatılmıştır." ifadesi kullanıldı.
Son Dakika › Güncel › Beyoğlu'ndaki Bar Kapatıldı - Son Dakika
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