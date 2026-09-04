Beyoğlu'ndaki karma sergide sanatçıların bellek izleri 25 Eylül'e dek görülebilecek - Son Dakika
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Beyoğlu'ndaki karma sergide sanatçıların bellek izleri 25 Eylül'e dek görülebilecek

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"Anımsamanın Haritası" karma sergisi, Beyoğlu Belediyesi 6. Daire Sanat Galerisi'nde açıldı. Füsun Çağlayan, Gülden Artun ve Nur Özalp'in 2000'li yıllardan bu yana ürettiği kolaj ve asamblaj eserleri, bellek ve kimlik kavramlarını izleyiciye taşıyor; sergi 25 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

Karma sergi "Anımsamanın Haritası", Beyoğlu Belediyesi 6. Daire Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

Beyoğlu Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen sergi, sanatçılar Füsun Çağlayan, Gülden Artun ve Nur Özalp'in eserlerini bir araya getirdi.

Sanatçıların 2000'li yılların başından bu yana ürettikleri kolaj, asamblaj ve deneysel çalışmaları bir araya getiren seçki, çevredeki nesnelerin estetik değerlerini ve zamanın izlerini merkeze alıyor.

Sergide yer alan eserler, üç farklı sanatçının bellek, insan ve kimlik kavramlarına yaklaşımlarını plastik bir dille izleyiciye aktarıyor.

Nesnelerin "kendi zamanına kavuşma" serüvenini gözler önüne seren "Anımsamanın Haritası" sergisi, 25 Eylül'e kadar Beyoğlu Belediyesi 6. Daire Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beyoğlu'ndaki karma sergide sanatçıların bellek izleri 25 Eylül'e dek görülebilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyoğlu'ndaki karma sergide sanatçıların bellek izleri 25 Eylül'e dek görülebilecek - Son Dakika
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