Beyoğlu'ndaki Tepebaşı Otoparkı Çatlaklar Nedeniyle Kapatıldı - Son Dakika
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Beyoğlu'ndaki Tepebaşı Otoparkı Çatlaklar Nedeniyle Kapatıldı

Beyoğlu\'ndaki Tepebaşı Otoparkı Çatlaklar Nedeniyle Kapatıldı

Beyoğlu'ndaki İSPARK'a ait Tepebaşı otoparkı, binada görülen çatlaklar nedeniyle kapatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, otoparkta tadilat çalışmalarına başladı.

25.12.2024 21:47  Güncelleme: 21:52
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BEYOĞLU'ndaki İSPARK'a ait Tepebaşı otoparkı, binanın bazı noktalarında görülen çatlaklar nedeniyle kapatıldı. İBB otoparkta tadilat yapmak için çalışma başlattı.

Beyoğlu'ndaki İSPARK'a ait Tepebaşı otoparkında, binanın bazı kısımlarında çatlaklar olduğu görüldü. Bunun üzerine otoparka yeni araç girişi kapatıldı. Otoparkta bulunan araçların tamamının sahipleri tarafından alınmasının ardından binanın tadilata alınacağı öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) resmi sosyal medya hesabında konu ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Dün ve bugün Beyoğlu Tepebaşı Otoparkı'nda birkaç noktada gözlemlenen deformasyonlar nedeniyle tedbir amaçlı olarak bina ve otoparkın boşaltılması kararı alınmıştır. İlgili uzman ekiplerce belirlenecek eylem planı kapsamında söz konusu yapıya ilişkin gerekli tüm önlemler hızla alınacaktır. Süreç boyunca gelişmelerle ilgili olarak kamuoyu bilgilendirilecektirö ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Beyoğlu'ndaki Tepebaşı Otoparkı Çatlaklar Nedeniyle Kapatıldı - Son Dakika

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