Beyoğlu Sineması'nda İspanya Konuk

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür'ün programını hazırladığı, Beyoğlu Sineması'nın "Ülke Sineması" programına bu ay İspanya konuk olacak.

İBB Kültür'den yapılan açıklamaya göre, Cervantes Enstitüsü İstanbul ve İspanya Büyükelçiliği iş birliğinde düzenlenen etkinliğin, "İnsan Coğrafyası" seçkisi bugünden itibaren izleyiciyle buluşacak

Etkinlikte bugün, Avelina Prat'ın yönettiği "Vasil", yarın Juan Antonio Molero yönetmenliğindeki "İspanya'ya Hoşgeldiniz", 10 Kasım'da ise Arantxa Echevarria'ın yönettiği "Chinas ile David Pantaleon'un yönettiği "Toslaşma" izlenebilecek.

Ücretsiz biletler İstanbul Senin uygulamasından temin edilebilir.