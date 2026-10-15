Beyoğlu Sütlüce\'de açıkta bırakılan elektrik kabloları yağmur suyuyla alev aldı

Beyoğlu Sütlüce'de açıkta bırakılan elektrik kabloları yağmur suyuyla alev aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beyoğlu Sütlüce Mahallesi'nde akşam saatlerinde açıkta bulunan elektrik kabloları, yağmur suyunun temas etmesiyle alev aldı. Kazı çalışmaları nedeniyle açıkta bırakıldığı belirtilen kablolardan yükselen alevler çevredekilerce cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
BEYOĞLU'nda yağmur suyunun elektrik kablolarına temas etmesi sonucu yangın çıktı. Alev alev yanan kablolar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yangın, akşam saatlerinde Sütlüce Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda açıkta bulunan elektrik kabloları alev aldı. Kazı çalışmaları nedeniyle açıkta bırakıldığı belirtilen kablolardan yükselen alevler, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: DHA
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