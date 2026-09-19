Beyoğlu Taksim'de bankta unutulan telefonu alan şüpheli gözaltına alınıp tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beyoğlu Taksim'de bankta unutulan telefonu alan şüpheli gözaltına alınıp tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beyoğlu Taksim\'de bankta unutulan telefonu alan şüpheli gözaltına alınıp tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu Taksim Meydanı'nda 3 Eylül akşamı bankta unutulan cep telefonunu alan şüpheli, güvenlik kamerası görüntüleriyle belirlenip gözaltına alındı. Üst aramasında ele geçirilen cep telefonuyla birlikte mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Beyoğlu Taksim Meydanı'nda bir adam oturduğu bankta gördüğü cep telefonu alarak kaçtı. Güven timleri tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı.

Olay, Beyoğlu Kocatepe Mahallesi Taksim Meydanı'nda 3 Eylül akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, meydanda bankta oturan bir kişi cep telefonunu bankta unutarak gitti. Bu sırada arkasından gelen kişi de bankta olan cep telefonunu alarak uzaklaştı. Telefonunu bankta unutan kişinin ihbarıyla çalışma başlatıldı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri telefonu alan kişinin eşkalini belirledi. Şüpheli M.G (51) gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında çalınan cep telefonu ele geçirildi. Polis merkezine götürülen M.G işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cep telefonunun çalınma görüntüleri ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Güvenlik KamerasıGüvenlik3. SayfaBeyoğluGüncelTaksimEylülSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye’de bir ilk Kilosu altın değerinde, yeni gelir kapısı oldu Türkiye'de bir ilk! Kilosu altın değerinde, yeni gelir kapısı oldu
İtalya’da şiddetli yağış nedeniyle Uffizi Galerisi’ni su bastı İtalya'da şiddetli yağış nedeniyle Uffizi Galerisi'ni su bastı
Esad’ın cezaevi müdürüne ABD’de hapis şoku Şimdi hesap ödeme zamanı Esad'ın cezaevi müdürüne ABD'de hapis şoku! Şimdi hesap ödeme zamanı
Avcılar’da yıkım sırasında 4 katlı bina, bitişikteki mağazanın üzerine çöktü Avcılar'da yıkım sırasında 4 katlı bina, bitişikteki mağazanın üzerine çöktü
63 yaşına böyle girdi Biricik Suden’in formda görüntüsü dikkat çekti 63 yaşına böyle girdi! Biricik Suden'in formda görüntüsü dikkat çekti
Nijerya’da gözaltına alınan 37 kişi polis nezaretinde öldü Salgın hastalık mı, toplu katliam mı Nijerya'da gözaltına alınan 37 kişi polis nezaretinde öldü! Salgın hastalık mı, toplu katliam mı?
12:53
Galatasaray’ın yıldızı 27 yaşında milli takımı bıraktı
Galatasaray’ın yıldızı 27 yaşında milli takımı bıraktı
12:31
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den ‘İl Emri’ açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den ‘İl Emri’ açıklaması
12:05
Okan Buruk’tan Trabzonspor uyarısı: Herkes hazır olsun beyler
Okan Buruk'tan Trabzonspor uyarısı: Herkes hazır olsun beyler
11:30
Ara tatiller kaldırılıyor mu Bakan Tekin, tartışmalara son noktayı koydu
Ara tatiller kaldırılıyor mu? Bakan Tekin, tartışmalara son noktayı koydu
11:09
İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyonda 201 kişi gözaltına alındı
İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyonda 201 kişi gözaltına alındı
10:03
Üç ilimizi mesken tutan kataloglu fuhuş çetesi Hesap hareketleri şoke etti
Üç ilimizi mesken tutan kataloglu fuhuş çetesi! Hesap hareketleri şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 12:59:10. #7.12#
SON DAKİKA: Beyoğlu Taksim'de bankta unutulan telefonu alan şüpheli gözaltına alınıp tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement