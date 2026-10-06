Beypazarı Belediye Başkanı Kasap, yeni başhekim ve nüfus müdürüne başarı diledi

Beypazarı Belediye Başkanı Kasap, yeni başhekim ve nüfus müdürüne başarı dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, yeni başhekim Ayberk Karaman ve nüfus müdürü Eyüp Kılıç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kasap, Başkan Yardımcısı ile birlikte yaptığı ziyarette başarı diledi, ilçe çalışmaları görüşüldü; Karaman ve Kılıç teşekkür etti.
Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, ilçede görevlerine yeni başlayan Beypazarı Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ayberk Karaman ile İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Eyüp Kılıç'ı ziyaret etti.
Kasap, Beypazarı Belediye Başkan Yardımcısı Aytekin Tiftikci ile Karaman ve Kılıç'a ayrı ayrı hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Kasap, ziyaretlerde yeni görevlerinde başarı dilediği Karaman ve Kılıç ile ilçede yürütülen çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.
Karaman ve Kılıç da ziyaret dolayısıyla Kasap'a teşekkür etti.
Kaynak: AA
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