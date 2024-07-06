Beypazarı Belediye Başkanı Yangında Zarar Gören Çiftçilere Geçmiş Olsun Diledi

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Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, yangın nedeniyle buğday ekili tarlaları zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Oymaağaç ve Kırbaşı ile Kapullu mahallelerinde çıkan yangında 65 dönüme yakın buğday tarlasının yanması nedeniyle Kasap, açıklama yaptı.

Hububat ekili alanları ya da tarlaları yanan çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulunan Kasap, "Havada nem oranı çok düştü. Çiftçilerin ve biçim yapan biçerdöverlerin çok dikkatli olması gerekir. En kısa zamanda ekili alanları yanan mahallelere ziyaretlerde bulunacağım." ifadesini kullandı.