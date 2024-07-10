Beypazarı Belediyesi Hıdırlık Tepesinde Mescit Oluşturdu

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Beypazarı Belediyesi, mesire alanı Hıdırlık tepesinde mescit oluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların talebi üzerine Hıdırlık tepesine mescit oluşturuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özer Kasap, sosyal belediyecilik anlamında vatandaştan gelen talepleri değerlendirme kapsamında Hıdırlık tepesinde mescit oluşturduklarını ifade etti.

Önemli bir eksikliği giderdiklerini belirten Kasap, "Vatandaşlarımızın ibadetlerini huzur içinde yapabilecekleri bir alan oluşturmak amacıyla çalışmamızı tamamladık. Erkek ve kadınlar olarak ayrı ayrı namaz kılınabilecek ortamı, yani mescidi halkın hizmetine sunduk." ifadelerini kullandı.