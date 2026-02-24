Beypazarı El Sanatları Külliye\'de Sergilendi

Beypazarı İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinliklerine katıldı.

Etkinlik alanında açılan stantta, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde görev yapan usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği ürünler sergileniyor.

Ziyaretçiler, hem Beypazarı'na özgü kültürel unsurları yakından tanıma fırsatı buluyor hem de yürütülen kurslar hakkında bilgi alıyorlar.

Merkezin müdürü Atilla Sevimli, kültürel ve sanatsal değerlerin ön plana çıktığı etkinliklerde, Beypazarı'nın geleneksel el sanatları ve eğitim faaliyetleri ziyaretçilerin beğenisine sunulduklarını söyledi.

Sevimli, ramazan ayının manevi atmosferinde böylesine anlamlı bir organizasyonda yer almaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.