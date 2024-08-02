Beypazarı Halk Dansları ve Müzik Festivali'nde İlk Gün Etkinlikleri İptal Edildi

Beypazarı ilçesinde 1. Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali kapsamında ilk gün düzenlenecek etkinlikler, milli yas nedeniyle iptal edildi.
Beypazarı Belediyesinden yapılan açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin uğradığı suikastın ardından Türkiye genelinde bir günlük milli yas ilan edildiği hatırlatıldı.
Milli yas nedeniyle festival kapsamında bugün yapılacak etkinliklerin iptal edildiği belirtildi.
Açıklamada, 3 Ağustos Cumartesi yapılacak etkinliklerin planlandığı şekilde gerçekleştirileceği ifade edildi.
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