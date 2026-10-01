Beypazarı Halk Eğitim'de Bilgisayar İşletmenliği Kursu başladı, 26 Ekim'de bitecek

Beypazarı Halk Eğitim'de Bilgisayar İşletmenliği Kursu başladı, 26 Ekim'de bitecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce başlatılan Bilgisayar İşletmenliği Kursu'nda kursiyerler ofis programlarını etkin kullanmayı öğrenecek. Halk Eğitim Müdürü Atilla Sevimli, kursun 26 Ekim'de sona ereceğini belirtti.
Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Bilgisayar İşletmenliği Kursu başlatıldı.
Halk Eğitim Müdürü Atilla Sevimli, merkez binada Bilgisayar İşletmenliği Kursu başlattıklarını söyledi.
Yeni dönem kursların başladığına değinen Sevimli, "Bilgisayar işletmenliği kursu da yeni dönemde açılan kurslarımızdan biri. Kursiyerlerimiz bu kursta ofis programlarını daha etkin kullanmayı öğrenecek, iş ve günlük yaşamda ihtiyaç duyulan dijital becerilerini artıracaklar." dedi.
Sevimli, kursun 26 Ekim'de sona ereceğini kaydetti.
Kaynak: AA
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