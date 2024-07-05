Beypazarı İlçesinde çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika
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Beypazarı İlçesinde çıkan orman yangını söndürüldü

Beypazarı İlçesinde Sekli ve Dudaş köyü arasındaki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına ekipler müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Ayrıca Kırbaşı Mahallesi ile Kapullu Mahallesindeki tarım alanlarında çıkan yangına mahalle sakinleri de traktörleriyle destek verdi ve yangın ekipler tarafından söndürüldü.

05.07.2024 13:35
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Beypazarı İlçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Sekli ve Dudaş köyü arasındaki orman alanda yıldırım düşmesi nedeniyle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Ekiplerin, müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Bölgede, soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Kırbaşı Mahallesi ile Kapullu Mahallesindeki tarım alanlarında yangın çıktı.

Yangın söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de traktörleri ile destek verdi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beypazarı İlçesinde çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika

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