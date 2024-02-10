Beypazarı'ndan Umre'ye Gidecek Kafile Dualarla Uğurlandı - Son Dakika
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Beypazarı'ndan Umre'ye Gidecek Kafile Dualarla Uğurlandı

Beypazarı\'ndan Umre\'ye Gidecek Kafile Dualarla Uğurlandı

Beypazarı ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek 25 kişilik kafile, dualarla uğurlandı. Yakınlarıyla vedalaşan umre yolcuları, kutsal topraklara gitmek için duaların ardından yola çıktı.

10.02.2024 18:57
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Beypazarı ilçesinde, umreye gidecek kafile, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek 25 kişilik kafilesi için uğurlama töreni düzenlendi.

Yakınlarıyla vedalaşan umre yolcuları duaların ardından kutsal topraklara uğurlandı.

Kaynak: AA

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