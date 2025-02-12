Beypazarı Kaymakamı Sporcuları Ağırladı

Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz'a, Ayyıldız Spor Kulübü sporcuları ziyarette bulundu.
Yılmaz, makamında kabul ettiği sporculara katılacakları 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvasında başarı diledi.
Kulübün turnuvadan dereceyle dönmesini beklediğini ifade eden Yılmaz, sporculara desteklerinin süreceğini kaydetti.
Kulüp başkanı Muhsin Özkan da yaptıkları çalışmalar hakkında Kaymakam Yılmaz'a bilgi verdi. ?????????????????????
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