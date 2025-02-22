Beypazarı Kaymakamı Yılmaz'dan şehit ailesine ziyaret

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Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, şehit ailesine ziyarette bulundu.

Yılmaz, Beypazarı Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Günel ve İlçe Jandarma Komutanı üsteğmen Oğuzhan Yılmaz ile Dudaş Mahallesi'nde şehit Jandarma Uzman Çavuş Sefa Tiftik'in ailesini evlerinde ziyaret etti.

Şehidin babası Alaattin Tiftik ve aile üyeleriyle sohbet eden Yılmaz, şehidin eşyaları ile mektuplarının bulunduğu odayı da inceledi.

Yılmaz, aileye tekrar başsağlığı dileğinde bulunarak, şehitlerin kanlarının yerde kalmadığını vurguladı.

Şehit babası Tiftik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

Yılmaz ve beraberindekiler, daha sonra köy konağında vatandaşlarla bir araya geldi.