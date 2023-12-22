Beypazarı Kaymakamı Yılmaz şehit ailelerini ziyaret etti

Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, ilçedeki şehit aileleri ile gazilere ziyarette bulundu.

Yılmaz, ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada, şehit ailelerinin vatan uğruna canlarını feda eden kahramanlardan birer emanet olduğunu, devletin her zaman yanlarında olduğunu belirtti.

Ziyaretlere Yılmaz'a İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Emre Can ile İlçe Jandarma Komutanı Haluk Muharrem Uzun da eşlik etti.

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