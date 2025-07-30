Beypazarı\'na Yeni Müftü Atandı

Beypazarı ilçe müftülüğüne atanan Mehmet Süsün görevine başladı.
Ahmet İnceler'in emekliğinin ardından ilçe müftülüğü görevine atanan Süsün, Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderildiği hac görevinin ardından ilçeye geldi.
Daha önce Ordu'nun Perşembe ilçesinde görevini sürdüren Süsün, ilçe müftülüğü görevine başladı.
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