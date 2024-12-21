Beypazarı\'nda 360 Kurs Devam Ediyor

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Beypazarı Halk Eğitimi Merkezince (HEM) çeşitli alanlarda düzenlenen kurslar devam ediyor.

Beypazarı HEM Müdür Yardımcısı Atilla Sevimli, yaptığı açıklamada, bu yıl çeşitli alanlarda açılan 360 kurstan 3 bin 436'sı kadın, 1404'ü erkek olmak üzere toplam 4 bin 840 kursiyerin faydalandığını söyledi.

Halen ana binada giyim, nakış, dokuma, kilim, özel eğitim, aşçılık, okuma yazma, hijyen gibi pek çok alanda kursların sürdüğünü anlatan Sevimli, aynı zamanda mahallelerde ve semtlerde kurs açılmasını isteyenlerin talepleri değerlendirdiklerini kaydetti.