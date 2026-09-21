Beypazarı'nda 612 bin 578 dekar alanda tarımsal üretim yapıldı - Son Dakika
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Beypazarı'nda 612 bin 578 dekar alanda tarımsal üretim yapıldı

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Beypazarı\'nda 612 bin 578 dekar alanda tarımsal üretim yapıldı
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Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, ilçede 612 bin 578 dekar alanda tarımsal üretim yapıldığını açıkladı. Marul, taze soğan ve çerezlik ayçiçeğinde Türkiye birincisi olan ilçe, havuçta Türkiye ikincisi olup ihtiyacın yüzde 50'sini karşılıyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 612 bin 578 dekar alanda tarımsal üretim gerçekleştirildiği bildirildi.

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, ilçe topraklarının son derece verimli olduğunu ve ekilen her üründen verim alınabildiğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dallı ile bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduklarını aktaran Ateş, Beypazarı'nın birçok üründe Türkiye genelinde üst sıralarda yer aldığını vurguladı.

Ateş, üretim verilerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Sebze üretiminde başı çeken marulda 13 bin dekar alanda yapılan 41 bin 600 tonluk üretimle Türkiye birincisiyiz. Taze soğan üretiminde 12 bin dekar alanda elde edilen 30 bin tonluk rekolteyle yine Türkiye ilk sıradayız. Çerezlik ayçiçeğinde 80 bin dekar alanda 9 bin 600 tonluk üretimle Türkiye birincisi konumundayız. Türkiye havuç ihtiyacının yüzde 50'sini karşılayan ilçemiz, 21 bin dekar alanda gerçekleşen 126-127 bin tonluk üretimle Türkiye ikincisi durumunda."

İlçede 50 havuç yıkama ve paketleme tesisi bulunduğunu kaydeden Ateş, 18 bin 770 metrekarelik alana sahip 34 soğuk hava deposunun toplam 25 bin ton kapasiteyle hizmet verdiğini aktardı. Ateş, kışlık havuç yetiştiriciliğini sürdüren üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
Mustafa AteşÇiftçilikBeypazarıTürkiyeEkonomiÜretimGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Beypazarı'nda 612 bin 578 dekar alanda tarımsal üretim yapıldı - Son Dakika
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