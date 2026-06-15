Beypazarı'nda Adliye Lojmanı Temeli Atıldı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde inşa edilecek adliye lojmanının temeli atıldı.

Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı işbirliğinde Beypazarı Adliyesi'nin yanında hayata geçirilecek proje için temel atma töreni düzenlendi.

Kaymakam Ünal Coşkun, Belediye Başkanı Özer Kasap ve Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aytunç Özen'in de katıldığı törende, 15'i lojman, 22'si ofis ve konut, 2'si dükkan 39 bağımsız bölümden oluşacak inşaatın temeli atıldı.

Yargı mensupları ve adliye personelinin barınma ihtiyacının karşılanmasının hedeflendiği lojmanın gelecek yıl ekimde açılması planlanıyor.