Ankara'nın Beypazarı ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Üreğil Mahallesi'nde iki çoban arasında yaşanan tartışma aile fertlerinin de katıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgada B.D. yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda Aileler Arasında Kavga: 1 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika
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