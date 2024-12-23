Beypazarı'nda AK Parti ve MHP İşbirliği - Son Dakika
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Beypazarı'nda AK Parti ve MHP İşbirliği

Beypazarı\'nda AK Parti ve MHP İşbirliği

AK Parti ve MHP ilçe başkanları, birlik içinde alan çalışmaları yürüteceklerini duyurdu.

23.12.2024 20:46
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Beypazarı AK Parti İlçe Başkanı Halil Etili ile MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan bira araya geldi.

AK Parti İlçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Etili, görüşmede yaptığı konuşmada, kısa süre önce yapılan yönetim kurulu toplantılarında bir dizi karar alındığını belirterek, alan çalışmaları kapsamında çalmadık kapı bırakmayacaklarını, MHP İlçe Başkanlığını da bu çalışmalarda yanlarında görmek istediklerini dile getirdi.

Orhan da çalışmaları birlik ve beraberlik içinde yürüteceklerini anlatarak, mahalle mahalle, köy köy dolaşacaklarını, bu ziyaretleri de aksatmadan sürdürme ve ilçeye hizmet noktasında hemfikir olduklarını kaydetti.

Kara yolunda çalışmalar tamamlandı

D-140 kara yolunun bakım onarım çalışması dolayısıyla tek şeride düşürülen kesimi, işlemlerin tamamlanmasıyla çift yönlü ulaşıma açıldı.

Karayolları Beypazarı 43. Şube Şefliği, Ankara-Beypazarı arası ulaşımı sağlayan D-140 kara yolunun, Ayaş ilçesi Çanılı Mahallesi yolu kavşağı ile Atderesi bölgesinde kalan 16-21 kilometreleri arasındaki bakım çalışmasının tamamlandığını bildirdi.

Şeflikten yapılan açıklamada, yolun çift yönlü ulaşıma açıldığı belirtilerek, sürücülerin işaret ve işaretçilere uymaları istendi.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beypazarı'nda AK Parti ve MHP İşbirliği - Son Dakika

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