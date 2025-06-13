Ankara'nın Beypazarı ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.
Üreğil Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki ailenin fertleri arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı’nda Arazi Kavgası: 6 Yaralı - Son Dakika
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